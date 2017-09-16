Расмуссен: Митний союз з ЄС може стати довгостроковою стратегією України

Субота, 16 вересня 2017, 09:47

Колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, який нині співпрацює з адміністрацією президента України, пропонує встановити створення митного союзу з ЄС в якості довгострокової мети України

Про це він заявив, підсумовуючи представлення результатів експертного дослідження про можливе створення такого митного союзу.

"Україні потрібно довгострокове, стратегічне бачення... Якщо ми ставимо мету митного союзу, це може бути довгостроковою метою, яка може бути втілена, можливо, за 17 років відсьогодні", - заявив він.

Расмуссен також заперечив сумніви у тому, що створення Митного союзу стане політичною заміною ідеї членства України в ЄС.

"Немає суперечності між членством в ЄС і митним союзом, навпаки! Туреччина є країною-кандидатом і вона має митний союз з ЄС. І те, що вона має проблеми (на шляху до членства) не пов’язане з митним союзом", - пояснив політик.

Як відомо, консультативна компанія Rasmussen Global офіційно декларує співпрацю з адміністрацією президента України задля просування інтересів України в світі.

Ідею про створення митного союзу Україна-ЄС проголосив президент України Петро Порошенко, але згодом вона стала предметом критики експертів.