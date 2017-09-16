Підтримка України Британією лише зросте після Brexit – МЗС

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Субота, 16 вересня 2017, 11:24
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Україні не варто непокоїтися, що вихід Великої Британії зі складу ЄС призведе до зменшення підтримки.

Про це під час форуму Ялтинської європейської стратегії заявив державний секретар у справах Європи та Америки Міністерства закордонних справ Великої Британії Алан Дункан, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Так, ми не будемо більше сидіти за європейським столом. Але ми зберігаємо своє місце за іншими столами, зокрема – у Раді Безпеки ООН. Ми налаштовані на продовження підтримки України. Хочу нагадати – ми є єдиною країною ЄС, що має власні бюджетні видатки на підтримку світової безпеки. Це дозволяє говорити із впевненістю – наша допомога Україні не зменшиться, а навпаки – зростатиме", - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше Дункан заявив, що Британія зацікавлена у збереженні торговельних відносин з Україною.

Також дипломат запевняє, що санкції проти Російської Федерації мають зберігатися також після виходу Сполученого королівства зі складу ЄС.

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