Уряд включив створення агентства з підтримки експорту в проект держбюджету-2018

Субота, 16 вересня 2017, 12:04

В проект державного бюджету на 2018 рік, схваленого Кабінетом міністрів, закладено створення державного агентства з підтримки експорту.

Про це "ЄвроПравді" повідомило джерело в уряді.

"Агентство має займатися страхуванням та перестрахуванням експортних ризиків. А вже згодом, за відповідного збільшення фінансування, можна сподіватися, що його завдання розширяться й на кредитування експортерів", - зазначив урядовець.

Варто зазначити, що у затвердженому документі на фінансування агентства у 2018 році планують виділити 200 млн гривень. Це майже вдвічі менше, ніж пропонувало Мінекономрозвитку – 354 млн гривень.

"Є надія, що ця сума буде збільшена під час обговорення держбюджету у Раді",- додає співрозмовник "ЄвроПравди".

Нагадаємо, що створення експортного агентства протягом останніх років оголошували одним з пріоритетів урядової діяльності. Його створення було заплановано на цей рік, однак ці витрати були виключені при прийнятті держбюджету-2017 ще на етапі його затвердження урядом.