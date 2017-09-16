Віце-прем’єр: європейські громадяни підтримують членство України в НАТО

Субота, 16 вересня 2017, 12:44

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що європейська влада суперечить волі власних громадян, не підтримуючи членство України в Північноатлантичному альянсі.

Про це вона заявила у виступі на конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

Климпуш-Цинцадзе послалася на соціологічне дослідження, проведене до зустрічі YES в низці європейських країн (включаючи Францію та Німеччину), яке показало підтримку членства України в НАТО. Майже половина опитуваних громадян ЄС висловилися за вступ України в ЄС

"Цифри важливі: 48% опитаних підтримують членство України в ЄС, 58% - підтримують членство в НАТО", - повідомила вона

"Схоже, що влада європейських країн не слідує побажанням своїх громадян", - наголосила віце-прем’єр.