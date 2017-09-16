Знайти
АКТУАЛЬНО

Клімкін оприлюднив тематику найближчих переговорів Порошенка і Трампа

Окремі країни ЄС відмовляються від того, що вже є в асоціації - віце-прем'єр

Вибух у лондонському метро: затримано 18-річного підозрюваного

Уряд включив створення агентства з підтримки експорту в проект держбюджету-2018

Клімкін розповів про деталі миротворчої місії та про консультації з ОБСЄ

Путін "встав не з тієї ноги" з ідеєю про миротворців – британський дипломат

Україні та ЄС потрібно переглянути угоду про вільну торгівлю – Микольська






Вибух у лондонському метро: затримано 18-річного підозрюваного

Субота, 16 вересня 2017, 12:59
Версія для друку Коментарі

У зв’язку з п’ятничним терактом у лондонському метрополітені затримано 18-річного підозрюваного.

Про це повідомляє BBC.

Його затримали в суботу в портовому місті Дувр, що в англійському графстві Кент.

Чоловіка заарештували за підозрою у тероризмі, зараз його утримують у місцевому відділенні поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Стало відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждали 29 осіб.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт. У Британії оголосили найвищий рівень терористичної загрози.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:57
Глави земельних МВС Німеччини критикують плани Юнкера розширити Шенген
14:21
Підтримувані США сирійські повстанці заявили, що по них вдарила авіація РФ
13:46
Європейці вважають, що протистояння з РФ лише посилює необхідність прийому України в НАТО
13:43
Клімкін оприлюднив тематику найближчих переговорів Порошенка і Трампа
13:34
Клімкін розповів про деталі миротворчої місії та про консультації з ОБСЄ
13:29
Вступ України до ЄС підтримують 68% литовців та 28% нідерландців
13:08
Окремі країни ЄС відмовляються від того, що вже є в асоціації - віце-прем'єр
12:59
Вибух у лондонському метро: затримано 18-річного підозрюваного
12:44
Віце-прем’єр: європейські громадяни підтримують членство України в НАТО
12:42
Екс-президент Польщі бачить загрозу погіршення відносин з Україною
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Narodowy Bank Polski

Більше молоді та вищі зарплати: в Польщі опублікували дані про українських працівників

У Національному банку Польщі вважають українських працівників вагомим фактором впливу як на ринок праці, так і на платіжний баланс і темпи інфляції. Саме тому центробанк підготував дослідження про українських заробітчан: скільки вони отримують, скільки витрачають та де працюють.

Юрій Панченко, Європейська правда

Спікер Сенату Польщі: У нас немає нічого антиукраїнського

Маршал (голова) Сенату Польщі Станіслав Карчевський: "Польща так само, як і низка інших країн, не схильна приймати мігрантів за квотами, нав'язаними ЄС... Ми впевнені, що цю проблему треба вирішувати на місці. Ми готові інвестувати у відновлення шкіл, лікарень, міст, шляхів".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  