Вибух у лондонському метро: затримано 18-річного підозрюваного

Субота, 16 вересня 2017, 12:59

У зв’язку з п’ятничним терактом у лондонському метрополітені затримано 18-річного підозрюваного.

Про це повідомляє BBC.

Його затримали в суботу в портовому місті Дувр, що в англійському графстві Кент.

Чоловіка заарештували за підозрою у тероризмі, зараз його утримують у місцевому відділенні поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Стало відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждали 29 осіб.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт. У Британії оголосили найвищий рівень терористичної загрози.