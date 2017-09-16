Окремі країни ЄС відмовляються від того, що вже є в асоціації - віце-прем'єр

Субота, 16 вересня 2017, 13:08

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що в ЄС є спроби відмовитися від тих формул, які записані в Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Про це вона заявила у виступі на конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

Віце-прем’єр висловила здивування тим, що ЄС не хоче офіційно підтверджувати формулювання щодо того, що Україна визначила свій геополітичний вибір.

"Україна сьогодні бачить, що деякі країни ховаються від того, що є в тексті Угоди про асоціацію – я про згадку щодо європейського вибору України", - заявила вона.

Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що Україна, на її думку, має європейську перспективу у відповідності до положень договору ЄС.

Як відомо, саміті Україна-ЄС відбувся без підсумкової заяви через те, що Нідерланди заблокували згадку про європейський вибір у цьому документі (деталі – в статті "Безперспективний саміт: як Євросоюз заблокував європейську мрію України")

Також віце-прем’єр наголосила, що підтримка членства України серед громадян ЄС вища, аніж підтримка членства балканських країн, однак політика керівництва ЄС є протилежною: "ЄС готовий до прийняття цього регіону. Одночасно, у перспективі членства відмовляють країні, щодо якої підтримка такого членства є набагато більшою".