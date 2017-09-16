Підтримувані США сирійські повстанці заявили, що по них вдарила авіація РФ

Субота, 16 вересня 2017, 14:21

Сирійські урядові сили або російська авіація завдали ударів по підтримуваних США сирійських повстанцях у провінцій Дейр-ез-Зор, заявляють самі повстанці.

Атака відбулася на світанку в суботу, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника прозахідних повстанців Ахмеда Абу Хвалу.

За його словами, внаслідок авіаударів поранення отримали шестеро членів Сирійських демократичних сил (SDF), до складу яких входять курди та арабські бойові групи.

Авіація прибула з підконтрольної уряду території та завдала ударів по позиціях повстанців на східному березі Євфрату. За словами опозиції, це могли бути літаки ВКС Росії або ж військово-повітряних сил Сирії.

Як відомо, сирійські повстанці, підтримувані США, та сирійська урядова армії проводять окремі наступальні операції проти "Ісламської держави" на сході Сирії.