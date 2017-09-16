Сотні каталонських мерів вийшли на підтримку референдуму про незалежність

Субота, 16 вересня 2017, 17:19

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Понад 700 каталонських мерів вийшли у суботу на демонстрацію у Барселоні, щоб засвідчити свою підтримку референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

Про це повідомляє Associated Press.

Сотні мерів, які підтримують визнаний незаконним у судовому порядку референдум 1 жовтня, вийшли на демонстрацію разом із главою Каталонії Карлесом Пучдемоном та мером Барселони Адою Колао.

Пучдемон подякував їм за те, що вони не відступили, і наполіг на тому, що більшість каталонців попри заборону мають намір взяти участь у плебісциті.

Центральний уряд у Мадриді наполягає, що місцеві муніципалітети не можуть використовувати для голосування громадські будівлі. Проти сотень мерів розпочали розслідування.

Нагадаємо, парламент Каталонії 6 вересня схвалив референдум про незалежність, який запланували на 1 жовтня.

Конституційний суд Іспанії 7 вересня призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про проведення референдуму.

Суд також призупинив дію прийнятого минулого тижня регіональним парламентом Каталонії закону про порядок відокремлення регіону.