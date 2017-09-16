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Спецпредставник США вважає ОРДЛО окупованою територією України

Субота, 16 вересня 2017, 17:32
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Спецпредставник США з питання України Курт Волкер не має наміру відвідувати територію Донбасу, що перебуває поза українським контролем, до її звільнення.

Про це він заявив у виступі на конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання щодо можливого візиту, він згадав, що вважає цю територію "окупованою".

"Я сподіваюся відвідати окуповану територію на Сході України, найсхіднішу частину вашої країни, після того, як Україна відновить суверенітет на цій території", - заявив він.

Як відомо, раніше Волкер відвідував контрольовану Україною частину зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Волкер зазначив, що Росія почала розуміти, що не досягає мети в Україні.

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