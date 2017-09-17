МЗС Туреччини викликало посла Німеччини через мітинг курдів у Кельні

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Німеччини в Анкарі через багатотисячний мітинг курдів у Кельні.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У суботу, 16 вересня, понад 10 тисяч людей зібралися в західнонімецькому місті на підтримку референдуму про незалежність в Іраку.
Крім того, курдські демонстранти закликали звільнити Абдулла Оджалана, ув'язненого лідера забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
Повідомляється, що Анкара викликала німецького посла Мартіна Ердмана, щоб висловити занепокоєння з приводу того, що вони назвали "воєнним мітингом".
Мітинг пройшов в межах культурного фестивалю, організованого Демократичним соціальним центром для курдів у Німеччині.
Раніше повідомлялося, що курдський регіон Іраку планує 25 вересня провести референдум про незалежність.
Наразі Іракський Курдистан де-факто є напівнезалежним. За новою конституцією Іраку має статус широкої автономії.
Як відомо, Туреччина вважає, що плани лідерів автономного курдського регіону в Іраку провести референдум щодо незалежності можуть призвести до громадянської війни.