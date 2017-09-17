МЗС Туреччини викликало посла Німеччини через мітинг курдів у Кельні

Неділя, 17 вересня 2017, 10:42

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Німеччини в Анкарі через багатотисячний мітинг курдів у Кельні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У суботу, 16 вересня, понад 10 тисяч людей зібралися в західнонімецькому місті на підтримку референдуму про незалежність в Іраку.

Крім того, курдські демонстранти закликали звільнити Абдулла Оджалана, ув'язненого лідера забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Повідомляється, що Анкара викликала німецького посла Мартіна Ердмана, щоб висловити занепокоєння з приводу того, що вони назвали "воєнним мітингом".

Мітинг пройшов в межах культурного фестивалю, організованого Демократичним соціальним центром для курдів у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що курдський регіон Іраку планує 25 вересня провести референдум про незалежність.

Наразі Іракський Курдистан де-факто є напівнезалежним. За новою конституцією Іраку має статус широкої автономії.

Як відомо, Туреччина вважає, що плани лідерів автономного курдського регіону в Іраку провести референдум щодо незалежності можуть призвести до громадянської війни.