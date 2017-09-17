У Британії затримали ще одного підозрюваного у зв'язку з терактом в метро

Неділя, 17 вересня 2017, 11:25

У Британії затримали другого підозрюваного в рамках розслідування теракту на станції метро Parsons Green у Лондоні.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву поліції Лондона.

У відділі боротьби з тероризмом повідомили, що 21-річний чоловік був затриманий у західному районі Гаунслоу в суботу об 11.00 вечора (за місцевим часом).

Підозрюваний був доставлений до поліцейського відділення Південного Лондона і залишається під вартою.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з п’ятничним терактом у лондонському метрополітені затримано 18-річного підозрюваного.

Нагадаємо, 15 вересня у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Стало відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждали 29 осіб.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт. У Британії оголосили найвищий рівень терористичної загрози.