В Афганістані внаслідок двох вибухів загинули 6 цивільних

Афганські чиновники повідомили, що внаслідок двох окремих вибухів загинули шість мирних жителів.
Про це повідомляє The Associated Press.
Хабіб Шах Ансарі, глава медичної служби у східній провінції Хост, заявив, що в неділю на ринку, де продають комп'ютери та мобільні телефони, вибухнула бомба, внаслідок якої загинуло щонайменше четверо цивільних осіб та поранено ще 15 людей.
Ще двоє цивільних осіб загинули в результаті вибуху у східній провінції Лагман. В результаті цього нападу двоє інших були поранені.
Наразі жодне з терористичних угруповань не заявило про відповідальність за напади.
Нагадаємо, нещодавно в Афганістані застрелили співробітницю Червоного Хреста, громадянку Іспанії.