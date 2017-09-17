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В Афганістані внаслідок двох вибухів загинули 6 цивільних

Неділя, 17 вересня 2017, 13:27
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Афганські чиновники повідомили, що внаслідок двох окремих вибухів загинули шість мирних жителів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Хабіб Шах Ансарі, глава медичної служби у східній провінції Хост, заявив, що в неділю на ринку, де продають комп'ютери та мобільні телефони, вибухнула бомба, внаслідок якої загинуло щонайменше четверо цивільних осіб та поранено ще 15 людей.

Ще двоє цивільних осіб загинули в результаті вибуху у східній провінції Лагман. В результаті цього нападу двоє інших були поранені.

Наразі жодне з терористичних угруповань не заявило про відповідальність за напади.

Нагадаємо, нещодавно в Афганістані застрелили співробітницю Червоного Хреста, громадянку Іспанії.

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