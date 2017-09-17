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Трамп передумав виходити з кліматичної угоди, у Білому домі заперечують - ЗМІ

Неділя, 17 вересня 2017, 15:16
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Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа більше не має наміру виходити із Паризької кліматичної угоди, однак цю інформацію спростовують у Білому домі.

Видання The Wall Street Journal, з посиланням європейського комісара з питань зміни клімату та енергетики Мігеля Аріаса Каньєте, повідомило, що США передумали щодо виходу із Паризької кліматичної угоди та хочуть скоригувати умови своєї участі у ній.

Єврокомісар після засідання міністерської зустрічі в канадському Монреалі заявив, що Білий дім вирішив змінити лише умови своєї участі, відмовившись від більш радикальних заходів.

"США заявили, що не переглядатимуть Паризьку угоду, але спробують скоригувати умови, на яких вони можуть брати участь в даній угоді", - сказав він.

Однак, у Білому домі спростовують таку інформацію.

"Позиція Сполучених Штатів щодо Паризької кліматичної угоди не змінилась", - заявила заступниця прес-секретаря Білого дому Ліндсі Волтерс.

"Президент дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати виходять (з угоди - Ред.), допоки нам не запропонують знову увійти на умовах, які є більш сприятливими для нашої країни", - додала вона.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс також підтвердила цю заяву.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди 1 червня.

Американський президент вважає, що угода занадто м'яка щодо провідних забруднювачів – Китаю та Індії. Водночас, угода ставить під загрозу промисловість США.

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