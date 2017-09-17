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У Кишиневі опозиція вийшла на протест проти змішаної системи виборів

Неділя, 17 вересня 2017, 16:34
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В центрі Кишинева опозиційні позапарламентські партії організували акцію протесту проти змішаної системи виборів.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

За даними видання, опозиційні позапарламентські партії "Дія і солідарність" і "Платформа Гідність і правда" організували акцію протесту перед будівлею парламенту.

Повідомляється, що мітингувальники погодили спільну резолюцію.

"Вимагаємо у парламенту терміново анулювати закон про зміну виборчої системи і повернутися до пропорційної системи. Вимагаємо демонополізувати ринок ЗМІ, в тому числі суспільний канал Teleradio-Moldova з наданням (ефірного - Ред.) часу для опозиціонерів", - йдеться у резолюції.

Крім цього, протестувальники вимагають введення санкцій проти лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, президента країни Ігоря Додона та їх оточення.

Фото newsmaker.md
 Фото newsmaker.md

Після цього учасники акції протесту вирушили до будівлі Teleradio-Moldova, яка повністю оточена поліцією.

За даними видання, протестанти планують залишатися перед будівлею Teleradio-Moldova поки їх не пустять в прямий ефір.

Нагадаємо, у липні цього року молдовський парламент схвалив у другому читанні законопроект про перехід на змішану систему виборів. У той же день закон підписав президент Ігор Додон.

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту всередині країни та викликало негативну реакцію за кордоном.

Європейська народна партія зажадала від Єврокомісії призупинити фінансування Молдови та переглянути Угоду про асоціацію країни з ЄС.

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