Навчання "Запад-2017" перейшло в активну фазу - білоруські ЗМІ

Неділя, 17 вересня 2017, 16:58

Спільне стратегічне навчання збройних сил Білорусі та Росії "Запад-2017" перейшло в активну фазу.

Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

За даними видання, з 17 вересня починається другий етап навчання, під час якого буде відпрацьовано питання управління військами (силами) в ході ведення військових дій при відбитті агресії проти союзної держави.

Навчання триватиме до 20 вересня.

Білоруське агентство БЕЛТА відзначає, що чисельність особового складу, який бере участь в навчанні, становить близько 12,7 тис. військовослужбовців.

Зазначимо, що західні фахівці вважають, насправді їх може бути близько 100 тисяч.

Нагадаємо, Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

Нещодавно у Калузькій області РФ на авіабазі Шайковка розбився дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, який брав участь в російсько-білоруських навчаннях "Запад-2017".