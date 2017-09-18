Гейтс: Конгрес не підтримає зняття санкцій з РФ, поки Крим буде окупованим

Понеділок, 18 вересня 2017, 12:54

Конгрес США своїм рішенням щодо санкцій позбавив президента можливості коригувати їх, тому вони лишатимуться в силі, поки Крим буде окупований Росією.

Про це заявив колишній глава ЦРУ та Пентагону Роберт Гейтс в інтерв’ю "Європейській правді".

"Чи уявляєте ви собі, щоб Конгрес США підтримав зняття санкцій з Росії, поки Крим лишатиметься окупованим? Я вам гарантую, цього не станеться. Шанси – нульові! А це означає, що багато-багато років ці санкції лишатимуться в силі", - сказав Гейтс.

Він зазначив, що повністю підтримує введені проти РФ санкції, але вважає, що Конгрес вчинив неправильно, позбавивши президента США можливості коригувати їх.

"Рішення Конгресу позбавило президента можливості вести торгівлю з росіянами, переконувати їх змінити політику в обмін на зняття санкцій. А уявіть, якщо президент вирішить домовиться про часткове зняття санкції, про їх послаблення, і наслідком цього буде звільнення Криму? Тепер це не буде можливим", - додав Гейтс.

Він навів для прикладу ухвалену в 1974 році в США поправку Джексона–Вейніка і накладені на Радянський Союз санкції, які діють дотепер, хоча СРСР давно вже немає.

"Я повністю підтримую запроваджені проти Росії санкції. Я вважаю, що Росія має платити ціну. Але я не вважаю корисним те, що Конгрес не лишив президенту жодного простору для гнучкості і нівелював роль санкцій як важеля тиску на Москву", - сказав Гейтс.

Нагадаємо, спецпредставник США з питання України Курт Волкер заявив, що санкційні обмеження з РФ можуть почати знімати лише в разі повного виконання Мінських домовленостей та відновлення контролю України на Донбасі.