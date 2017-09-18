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ЗМІ оприлюднили фото та ім’я другого підозрюваного у теракті в Лондоні – біженця з Сирії

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ЗМІ оприлюднили фото та ім’я другого підозрюваного у теракті в Лондоні – біженця з Сирії

Понеділок, 18 вересня 2017, 13:32
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Британські ЗМІ оприлюднили фото одного з підозрюваних у вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух (Yahyah Farroukh), він виявився біженцем з Сирії.

Про це повідомляє Independent.

Фарруха та ще одного 18-річного біженця з Іраку, імені якого наразі не називають, зараз допитує поліція.  Зі сторінки Фарруха у Facebook стало відомо, що він походить з столиці Сирії Дамаска.

 

Обоє підозрюваних – вихованці відомих у Британії прийомних батьків - Пенелопи та Річарда Джонсів. За своє життя вони допомогли сотням сиріт та були нагороджені орденом Британської імперії.

Їхній будинок у графстві Суррей продовжує залишатись в оточенні поліції. У суботу у ньому відбулися обшуки.

Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.

Пізніше стало відомо про затримання у західному районі Гаунслоу 21-річного Фарруха.

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