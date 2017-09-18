Берлусконі повертається у політику з проєвропейською програмою

Понеділок, 18 вересня 2017, 15:19

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що повертається на політичну сцену, виклавши напередодні проєвропейську політичну платформу на з'їзді своєї партії Forza Italia.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на засіданні своєї партії "Forza Italia" ("Вперед, Італіє"), Берлусконі заявив, що хоче очолити свою групу на національних виборах наступного року, обіцяючи скорочення податків, якщо правоцентристи відновляться при владі.

"Ми передбачаємо велику перемогу для правоцентристів", - сказав 81-річний Берлусконі під час свого виступу, яким фактично розпочав виборчу кампанію Forza Italia.

Як відомо, через скандали та різні судові процеси, Берлусконі зник з політики після 2011 року.

Хоча його союзники неодноразово виступали проти Європейського Союзу, Берлусконі сказав, що хоче більше Європи, закликавши до спільної оборони, зовнішньої, промислової та фіскальної політик. "Я не думаю, що ми можемо залишити євро", - сказав він.

Берлусконі також висловив сподівання на перемогу у Європейському суді з прав людини.

Як відомо, у 2013 році політик був визнаний винним у фінансовому шахрайстві та створенні тіньових фондів, та був засуджений до чотирьох років тюрми. Однак, через стан здоров'я та літній вік, покарання було замінено суспільно-корисними роботами.

Як відомо, в Італії засуджені не мають права займати державні посади чи брати участь у виборах на певний період.

Згідно із законом, Берлусконі відстороняється від виборів на вісім років (як мінімум до 2021 року). Також Берлусконі був виключений із сенату.

Європейський суд з прав людини призначив засідання у справі колишнього прем'єра на 22 листопада цього року.

"Я сподіваюсь, що Європа цілком відновить мою честь ... Із судом чи без нього, я обіцяю вам, що візьму участь у виборчій кампанії", - заявив він.