У росіян вперше з 2014 року покращилося ставлення до ЄС – опитування

Вівторок, 19 вересня 2017, 08:15

Ставлення росіян до Європейського союзу покращилося вперше з 2014 року.

Такими є дані опитування Левада-центру, повідомляє видання "Коммерсант".

Кількість громадян РФ, позитивно налаштованих по відношенню до Європейського союзу, за останній рік збільшилася з 27% до 38%.

Соціологи пояснюють такі настрої зменшенням частки антизахідної пропаганди у російських ЗМІ.

З 41% до 38% зменшилася частка тих, хто "в основному погано" ставиться до політики ЄС, хоча таких досі більшість.

Значно зменшилася кількість росіян, які ставляться до Європи "дуже погано" (з 17% до 10%).

До анексії Криму в 2014 році до ЄС стабільно позитивно ставилися не менше 56% респондентів. Виняток становив 2008 рік: після війни з Грузією про добре ставлення до ЄС говорили 46%.