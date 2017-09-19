Знайти
АКТУАЛЬНО

Нафтовий фонд Норвегії вперше досяг позначки в $1 трлн

У Норвегії екс-поліцейський отримав 21 рік тюрми за хабарі і контрабанду гашишу

Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні

На початку 2018 року Україна офіційно долучається до ініціативи Пан-Євро-Мед

Заступнику Аксьонова із санкційного списку ЄС не дали виступити на нараді ОБСЄ у Варшаві

Міграційний потік до Іспанії та Італії зростає - Frontex

ЗМІ оприлюднили фото та ім’я другого підозрюваного у теракті в Лондоні – біженця з Сирії






В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви

Вівторок, 19 вересня 2017, 12:41
Версія для друку Коментарі

Два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" залетіли у повітряний простір Литви, тому що льотчики облітали грозовий фронт, який "загрожував безпеці літаків та екіпажів".

Так у Міноборони РФ пояснили порушення повітряного простору балтійської країни російськими літаками 16 вересня, повідомляє ТАСС.

У російському Міноборони стверджують, що льотчики отримали на це дозвіл диспетчера у Вільнюсі, а заяви про свідоме порушення повітряного простору назвали політизованими.

Литовська влада стверджує, що літаки пробули у повітряному просторі країни близько двох хвилин. У зв'язку з цим російському послу у Вільнюсі вручили "відповідну ноту про інцидент".

"Розцінюємо претензії литовської сторони про нібито навмисне порушення російськими літаками повітряного простору саме в рамках навчань "Запад-2017" як політизовані і такі, що не відповідають дійсності ", - додали в російському відомстві.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:29
Реформа ООН і стримування КНДР: про що Трамп говоритиме у першій промові на Генасамблеї
13:08
Нафтовий фонд Норвегії вперше досяг позначки в $1 трлн
12:41
В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви
12:37
Комісія РЄ: конфлікт на Донбасі та анексія Криму призвели до зростання ненависті у суспільстві
12:18
Сенат США заборонив держустановам використовувати продукцію "Касперського"
12:05
відео
На навчаннях "Запад-2017" вертоліт влучив ракетами по цивільних - ЗМІ РФ
11:49
У Женеві хтось змив в туалет десятки тисяч євро, прокуратура відкрила справу
11:32
США відкрили свою першу військову базу в Ізраїлі
10:54
фото
У Норвегії екс-поліцейський отримав 21 рік тюрми за хабарі і контрабанду гашишу
10:26
Єврокомісія перевірить порушення прав пасажирів Ryanair
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Засіб проти пропаганди: як Євросоюз підтримує ЗМІ в країнах Східного партнерства

"Три факти, які ви повинні знати про Russia Today і Sputnik" – так починається відео, опубліковане представництвом Євросоюзу. Ролик пояснює, що російські ЗМІ "створюють фейкові новини". Ще пару років тому таку публікацію неможливо було уявити. Але часи змінюються...

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону

Шквал обурення не стихає й досі, і навряд чи стихне найближчим часом. Ми не дарма робимо наголос саме на Угорщині. Її тиск – найгостріший та найсистемніший порівняно з будь-якою іншою країною. Навіть з Росією. І це вже далеко не тільки через "сьому статтю"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  