В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви

Вівторок, 19 вересня 2017, 12:41

Два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" залетіли у повітряний простір Литви, тому що льотчики облітали грозовий фронт, який "загрожував безпеці літаків та екіпажів".

Так у Міноборони РФ пояснили порушення повітряного простору балтійської країни російськими літаками 16 вересня, повідомляє ТАСС.

У російському Міноборони стверджують, що льотчики отримали на це дозвіл диспетчера у Вільнюсі, а заяви про свідоме порушення повітряного простору назвали політизованими.

Литовська влада стверджує, що літаки пробули у повітряному просторі країни близько двох хвилин. У зв'язку з цим російському послу у Вільнюсі вручили "відповідну ноту про інцидент".

"Розцінюємо претензії литовської сторони про нібито навмисне порушення російськими літаками повітряного простору саме в рамках навчань "Запад-2017" як політизовані і такі, що не відповідають дійсності ", - додали в російському відомстві.