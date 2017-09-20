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Грибаускайте: Росія застосовує методи шантажу та агресії у Східній Європі

Середа, 20 вересня 2017, 08:02
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Глава Литви Даля Грибаускайте закликала лідерів усього світу повернутися до Східної Європи, де Росія застосовує "методи шантажу, насмішок і агресії".

Такий заклик вона озвучила у своєму виступі на Генеральні асамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомляє Delfi.

"Не дивлячись на те, що обов'язками Росії як постійного члена Ради Безпеки є захист миру в усьому світі, вона напала на Грузію, незаконно анексувала Крим і безпосередньо бере участь у війні на сході України, порушуючи Хартію ООН", - сказала Грибаускайте.

На переконання глави Литви, керівництво Росії ніяк не може побороти свою ненависть до Заходу.  Одним із доказів вона назвала російсько-білоруські навчання "Запад".

"Запад" - це тільки одна з ознак того, що Кремль ніяк не може побороти свою ненависть до Заходу ", - президент Литви. За її словами, під час цих навчань Кремль вчить свою армію атакувати Захід.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН закликав світ стати на захист суверенітету країн у всьому світі – від України до Південнокитайського моря.

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