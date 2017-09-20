Посольство Британії відреагувало на звільнення членів наглядової ради "Нафтогазу"

Середа, 20 вересня 2017, 11:26

Посольство Великої Британії заявило про стурбованість вчорашнім звільненням двох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", включно з її головою.

Про це йдеться у заяві, поширеній на сторінці диппредставництва у Facebook.

"Ми вважаємо цих людей досвідченими незалежними професіоналами та тими, хто налаштований на реформування "Нафтогазу". Наглядова рада була ефективною, зокрема, у створенні ключових комітетів, прийнятті рішень щодо кадрових призначень, створенні чіткої системи внутрішнього контролю та розробленні інтегральної стратегії "Нафтогазу", яка закладає основу для майбутнього успіху компанії та її підрозділів. Якщо "Нафтогаз" матиме належну підтримку, компанія може стати справжньою історією успіху України", - йдеться у заяві.

Посольство наголошує, що в Україні чиняться перешкоди для реалізації потенціалу та перетворення "Нафтогазу" на прибутковий стратегічний державний актив.

"У перспективі важливо, щоби процес призначення майбутніх членів наглядової ради був незалежним і прозорим, щоб уряд України активно підтримував процес реформ, а "Нафтогазу" дозволили рухатися вперед. Це відповідало б зобов'язанням, взятим на себе українським урядом під час Лондонської конференції з питань реформ в Україні у липні цього року", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин, Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням ще у квітні.

Чарльз Проктор залишив компанію 6 вересня, Ворвік та Річардс вирішили піти у відставку 19 вересня.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на сайті "Економічної правди".