Знайти
АКТУАЛЬНО

У Британії вперше визнали потребу змінити візовий режим для українців

Поліція Іспанії обшукує офіси уряду Каталонії через референдум

Іспанія взяла під контроль фінанси Каталонії для блокування референдуму

Глава Сил оборони Естонії: РФ готова до військового втручання в Білорусі

Британський міністр про членство України в НАТО: Не бачу причин відповісти "ні"

Грибаускайте: Росія застосовує методи шантажу та агресії у Східній Європі

Трамп: ми повинні відхиляти загрози суверенітету України






Посольство Британії відреагувало на звільнення членів наглядової ради "Нафтогазу"

Середа, 20 вересня 2017, 11:26
Версія для друку Коментарі

Посольство Великої Британії заявило про стурбованість вчорашнім звільненням двох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", включно з її головою.

Про це йдеться у заяві, поширеній на сторінці диппредставництва у Facebook.

"Ми вважаємо цих людей досвідченими незалежними професіоналами та тими, хто налаштований на реформування "Нафтогазу". Наглядова рада була ефективною, зокрема, у створенні ключових комітетів, прийнятті рішень щодо кадрових призначень, створенні чіткої системи внутрішнього контролю та розробленні інтегральної стратегії "Нафтогазу", яка закладає основу для майбутнього успіху компанії та її підрозділів. Якщо "Нафтогаз" матиме належну підтримку, компанія може стати справжньою історією успіху України", - йдеться у заяві.

Посольство наголошує, що в Україні чиняться перешкоди для реалізації потенціалу та перетворення "Нафтогазу" на прибутковий стратегічний державний актив.

"У перспективі важливо, щоби процес призначення майбутніх членів наглядової ради був незалежним і прозорим, щоб уряд України активно підтримував процес реформ, а "Нафтогазу" дозволили рухатися вперед. Це відповідало б зобов'язанням, взятим на себе українським урядом під час Лондонської конференції з питань реформ в Україні у липні цього року", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин, Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням ще у квітні.

Чарльз Проктор залишив компанію 6 вересня, Ворвік та Річардс вирішили піти у відставку 19 вересня.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на сайті "Економічної правди".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:30
У Німеччині судять неонациста, прихильника ІДІЛ, який планував теракти
12:19
В Ісландії дві партії мають однакові шанси на перемогу за місяць до виборів
12:06
У Сирії від ІДІЛ звільнили 90% території "столиці" терористів Ракки
11:54
Теракт у метро Лондона: поліція затримала ще двох підозрюваних
11:50
Туреччина розглядає можливість введення санкцій проти Іракського Курдистану
11:28
Британія готова до консультацій з Україною щодо нової торговельної угоди
11:26
Посольство Британії відреагувало на звільнення членів наглядової ради "Нафтогазу"
11:11
фото
У Хорватії вилучили рекламні щити з обличчям Меланії Трамп через загрозу суду
11:09
Британський міністр про членство України в НАТО: Не бачу причин відповісти "ні"
10:56
У Британії вперше визнали потребу змінити візовий режим для українців
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

МЗС Британії: Діючий візовий режим для українців незадовільний, я отримав чіткий і голосний сигнал

Британський міністр у справах Європи та Америки Алан Дункан: "Мій сигнал буде таким: йдіть далі, не зменшуйте швидкість!.. Британія не має права розпочинати торговельні переговори з Україною, доки є членом ЄС. Але нічого не заважає нам почати неформальний діалог..."

Павло Пущенко, Чернігів

"Сортування сміття? Ні, не чули". Хто гальмує реформу утилізації відходів

З 1 січня 2018 року Україна повинна сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та на небезпечне. Торік лише близько 6% сміття в Україні було утилізовано: спалено чи відправлено на переробку...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  