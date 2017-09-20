В Кремлі відповіли на слова Трампа про відхиляння загроз суверенітету України

Середа, 20 вересня 2017, 13:51

У Кремлі відреагували на слова президента США Дональда Трампа про необхідність відхиляння загроз суверенітету України, заявивши, що російський президент постійно "акцентує цінність і безальтернативність в сучасному світі суверенітету для кожної держави".

Про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи виступ в ООН президента США Дональда Трампа, повідомляє ТАСС.

"Цінність і безальтернативність в сучасному світі суверенітету для кожної держави Путін акцентує постійно і послідовно.

Наш президент уже давно говорить про те, що, на жаль, небагато країн в сьогоднішньому світі можуть дозволити собі бути істинно суверенними", - сказав Пєсков, підкресливши, що Росія відноситься до цього числа країн.

ТАСС відзначає, що Пєсков також заявив, що Володимир Путін "завжди говорить про повагу до суверенітету інших держав".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив під час свого першого виступу на Генеральній асамблеї ООН, що необхідно стати на захист суверенітету країн у всьому світі – від України до Південнокитайського моря.

За словами Трампа, країнам-членам ООН не слід сидіти склавши руки перед загрозою воєн.