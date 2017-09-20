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Шредер: жоден президент РФ у майбутньому не виведе Крим зі складу Росії

Середа, 20 вересня 2017, 14:33
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Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер переконаний, що жоден російський президент у майбутньому не виведе Крим зі складу Росії.

Про це він заявив у інтерв’ю журналу Stern, витяги з якого опубліковані на сайті видання.

Герхард Шредер застеріг перед можливим ризиком "відчуження" між Росією та Німеччиною.

"Через нашу спільну історію багато росіян розчаровані німецьким ставленням, особливо через політику санкцій", - сказав він.

За його словами, "Крим був частиною Росії з 18 століття".

 "Я передбачаю, що не буде жодного президента Росії, який знову виведе Крим зі складу Росії", - заявив Шредер.

Він додав, що у відносинах з Росією Німеччині "не слід керуватися інтересами США, адже Сполучені Штати не зацікавлені у сильній Росії".

У розмові Шредер розповів про свої стосунки з Володимиром Путіним, зазначивши, що вони – друзі. 

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