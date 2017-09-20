Мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати українсько-російський кордон - Порошенко

Середа, 20 вересня 2017, 20:05

Президент України Петро Порошенко заявив, що Мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський кордон.

Про це Порошенко заявив під час свого виступу на Генасамблеї ООН в середу в Нью-Йорку.

"Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, яка принесе миру нашу країну. Ми переконані, що повноцінна миротворча операція ООН - є єдиним ефективним рішенням для деескалації, захисту народу України та для наближення нас до політичного врегулювання.

Саме тому мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон. Це обов'язково, бо поки що кордон використовується як головний шлях для постачання озброєння, особливо військових на Донбас", - заявив Порошенко.