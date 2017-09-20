РФ використовує окупований Крим як форпост для своїх дій у Сирії - Порошенко

Середа, 20 вересня 2017, 20:27

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія використовує окупований Крим як військовий форпост для проектування своєї військової сили в Сирії.

Про це Порошенко заявив під час свого виступу на Генасамблеї ООН в середу в Нью-Йорку.

"Що привертає нашу особливу увагу у контексті цього кривавого конфлікту (у Сирії - Ред.), то це - використання Росією окупованого Криму як військового форпосту для проектування військової сили в Сирії.

У той час, як там триває війна, велика кількість російського військового обладнання перевозиться до Сирії кораблями, які базуються в портах Криму" - заявив Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Росія, яка є постійним членом Радбезу ООН та мала б робити свій внесок у міжнародну безпеку, натомість є найбільшою загрозою міжнародній безпеці.