Південна Корея виділить $8 млн допомоги КНДР попри санкції ООН

Четвер, 21 вересня 2017, 08:29

Південна Корея схвалила план з виділення 8 мільйонів доларів на допомогу Північній Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення направити допомогу Північній Кореї, яке не є популярним у Південній Кореї та яке викликало занепокоєння в Японії та Сполучених Штатах, було прийнято незадовго після введення нових санкцій ООН проти Північної Кореї за ядерні випробування.

Однак, у Міністерстві з об'єднання Південної Кореї заявили, що на їхню політику з надання допомоги не впливає геополітична напруженість з КНДР.

В повідомленні міністерства сказано, що точна дата щодо надсилання допомоги та її кількості буде підтверджена пізніше.

Південь заявив, що має намір відправити через Всесвітню продовольчу програму продукти для дітей та вагітних жінок на суму 4,5 млн доларів та через ЮНІСЕФ - 3,5 мільйона доларів на вакцини та ліки.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.