Міносвіти Сербії підписало угоду з "Артеком", що знаходиться в анексованому Криму

Четвер, 21 вересня 2017, 08:56

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У Белграді Міністерство освіти, науки і технологічного розвитку Сербії та міжнародний дитячий центр "Артек", що знаходиться в анкесованому Криму, підписали угоду, в рамках якої сербські педагоги та студенти будуть волонтерити на півострові.

Про це повідомляється на сайті міжнародного дитячого центру "Артек".

Повідомляється, що угода була підписана 20 вересня директором центру "Артек" Олексієм Каспржака та заступником міністра освіти, науки і технологічного розвитку Сербії Олександром Пайічем.

В рамках угоди, студенти та педагоги з Сербії, що вивчають або викладають російську мову, зможуть приїжджати в "Артек" для волонтерства.

Фото із сайту artek.org

Раніше повідомлялося, що наступної весни до окупованого Криму приїдуть 50 депутатів, бізнесменів та громадських діячів з Австрії та Німеччини.