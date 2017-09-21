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У Барселоні масові протести після затримання каталонських чиновників

Четвер, 21 вересня 2017, 09:34
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Тисячі людей вийшли на вулиці кількох міст Каталонії, щоб висловити підтримку референдуму про незалежність та вимагати звільнення затриманих каталонських чиновників.

Про це повідомляє El Mundo.

Поліція Іспанії в середу затримала 14 чиновників уряду Каталонії та провела обшуки в офісах регіонального уряду в Барселоні через підготовку забороненого Мадридом референдуму.

 

Протести в Барселоні та інших каталонських містах, таких як Таррагона і Берга, тривали всю ніч. Поліція зупинила колону із близько 20 тракторів, які їхали в Барселону на підтримку протестів.

 

На вулицях каталонських міст з’являється все більше плакатів із написами "Ми голосуємо, щоб бути вільними" та невеликими наклейками, де написано одне слова - "Si" ("так" іспанською).

 

Нагадаємо, іспанська поліція затримала 12 людей під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, що стосується запланованого референдуму про незалежність.

Як повідомлялося, Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.

Парламент Каталонії 6 вересня схвалив референдум про незалежність, який запланували на 1 жовтня.

Конституційний суд Іспанії 7 вересня призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про проведення референдуму. 

Суд також призупинив дію прийнятого регіональним парламентом Каталонії закону про порядок відокремлення регіону.

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