Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру – ЗМІ

П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:23

Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру і отримали паспорт ЄС.

Про це повідомила одна з авторок розслідування про придбання громадянства у ЄС за гроші, італійська журналістка-фрілансерка Сара Фаролфі, в інтерв’ю Deutsche Welle.

Імена володарів європейських паспортів з України журналістка поки не називає, оскільки готує найближчим часом серію викривальних публікацій.

"Серед цих імен є суперечливі постаті. Їх не так багато, як серед росіян у списку, але також є", - розповідає Сара Фаролфі.

За її словами, серед 300 прізвищ осіб, які торік купили громадянство Кіпру, більше ста є громадянами Росії.

За словами журналістки, росіяни посідають перше місце за чисельністью куплених паспортів ЄС минулого року. На другому місці - українці.

За даними Фаролфі, ще десятеро українців купили торік за півмільйона євро так звану "золоту візу" у Португалії. Віза надає дозвіл на проживання і роботу в країні щонайменше на 6 років, а згодом і право на натуралізацію.

Фаролфі додає, до неї потрапили не усі списки громадян з-поза меж ЄС, які купили європейські паспорти. Тож вона переконана, що імен з Росії та України може бути набагато більше.

За даними кіпрської влади, за чотири роки роботи програми натуралізації за гроші було продано 1300 паспортів.

Раніше в одній зі статей, опублікованих The Guardian, журналісти вже називали імена українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які також придбали громадянство ЄС, інвестувавши в Кіпр.

Як раніше повідомлялось, Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам.