Знайти
АКТУАЛЬНО

Facebook допомагає Німеччині уникнути можливого втручання Росії у вибори

Австралія на три роки продовжила санкції проти Росії

Facebook передасть Конгресу США дані про покупку росіянами політреклами

Президент Румунії скасував візит в Україну через новий закон про освіту

Рада Європи анонсувала візит Порошенка, який Київ поки не підтверджує

Порошенко: США повністю підтримують позицію України щодо миротворців

МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі






Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру – ЗМІ

П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:23
Версія для друку Коментарі

Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру і отримали паспорт ЄС.

Про це повідомила одна з авторок розслідування про придбання громадянства у ЄС за гроші, італійська журналістка-фрілансерка Сара Фаролфі, в інтерв’ю Deutsche Welle.

Імена володарів європейських паспортів з України журналістка поки не називає, оскільки готує найближчим часом серію викривальних публікацій.

"Серед цих імен є суперечливі постаті. Їх не так багато, як серед росіян у списку, але також є", - розповідає Сара Фаролфі.

За її словами, серед 300 прізвищ осіб, які торік купили громадянство Кіпру, більше ста є громадянами Росії.

За словами журналістки, росіяни посідають перше місце за чисельністью куплених паспортів ЄС минулого року. На другому місці - українці.

За даними Фаролфі, ще десятеро українців купили торік за півмільйона євро так звану "золоту візу" у Португалії. Віза надає дозвіл на проживання і роботу в країні щонайменше на 6 років, а згодом і право на натуралізацію.

Фаролфі додає, до неї потрапили не усі списки громадян з-поза меж ЄС, які купили європейські паспорти. Тож вона переконана, що імен з Росії та України може бути набагато більше.

 За даними кіпрської влади, за чотири роки роботи програми натуралізації за гроші було продано 1300 паспортів.

Раніше в одній зі статей, опублікованих The Guardian, журналісти вже називали імена українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які також придбали громадянство ЄС, інвестувавши в Кіпр.

Як раніше повідомлялось, Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:50
Туніські військові врятували 78 мігрантів у Середземному морі
12:40
Іспанія щоденно штрафуватиме каталонську владу за організацію референдуму
12:31
НАТО вважає виправданими підозри щодо масштабів навчань "Запад-2017"
12:30
У Чорному морі затонув човен з мігрантами: 4 загиблих, 20 зниклих
12:02
фото
Французькі фермери заблокували соломою Єлисейські поля через аграрну політику уряду
11:58
Австрійські ультраправі: Крим – частина Росії, санкції з РФ треба зняти
11:30
Право експорту до ЄС мають вже 287 українських підприємств
11:23
Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру – ЗМІ
11:13
Президент Ірану заявив, що країна зміцнить свої ракетні можливості
11:04
Вибух у лондонському метро міг мати значно гірші наслідки - поліція
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Європейська правда

Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою

ЄС офіційно спростував існування вимог щодо перетину кордону з талоном техогляду, тому від міністерства варто чекати не так пояснень, як вибачень за поширення недостовірної інформації. Це не перший випадок появи неправдивої інформації під гаслами виконання Угоди про асоціацію.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Меркель бореться за Схід: що може змінити результати німецьких виборів

Східні німці відчувають, що вони недостатньо представлені у владн, тобто "на Заході". Цим невдоволенням намагаються скористатися популісти з AfD... Тривожним дзвоником для Меркель стали проблеми у її виборчій кампанії саме у Східній Німеччині...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  