У Сирії загинув капітан Головного розвідувального управління РФ

П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:44

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У Сирії загинув капітан Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Курбан Касумов.

Про це повідомила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Відомо, що Касумов загинув 2 серпня, але інформацію про це з'явилася 21 вересня. Міноборони РФ офіційно про загибель не повідомляло.

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ. Минобороны о его гибели не сообщало.https://t.co/U0Vm9EqkYy pic.twitter.com/BSTXFscdy0 — CIT (@CITeam_ru) 22 вересня 2017 р.

Група розслідувачів показала фотографії з пам'ятником на могилі Касумова. На ньому зображені медалі загиблого, на одній із яких написано "За звільнення Пальміри". На зворотному боці надгробку зображений бій за місто.

Касумов служив у спецназі ГРУ РФ військової частини 21208 в Тольятті. За інформацією розслідувачів, це було його третє відрядження доСирії. Він загинув в результаті мінометного обстрілу з боку терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про загибель у Сирії іншого російського військового Володимира Тарасюка. За офіційними даними Міноборони РФ, загалом у Сирії загинули 36 росіян.

Агентство Reuters нещодавно повідомило, що в Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та найманців.