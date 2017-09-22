Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС: промова прем’єра Британії щодо Brexit була конструктивною

В Мінінфраструктури пояснили заяву про новий порядок перетину кордону з ЄС

Британія після Brexit платитиме до бюджету ЄС до 2020 року – прем’єр

Макрон підписав трудову реформу, що спричинила масові протести у Франції

Іспанія щоденно штрафуватиме каталонську владу за організацію референдуму

Facebook допомагає Німеччині уникнути можливого втручання Росії у вибори

Австралія на три роки продовжила санкції проти Росії






Україна розчарована рішенням президента Румунії скасувати візит - МЗС

П'ятниця, 22 вересня 2017, 19:43
Версія для друку Коментарі

Україна розчарована рішенням президента Румунії Клауса Йоханніса скасувати візит в Україну через прийнятий Верховною Радою закон "Про освіту".

Про це заявила представниця прес-служби МЗС України в коментарі AFP.

Представниця українського міністерства підтвердила, що візит Йоханніса, який мав відбутися у жовтні, було скасовано.

"Ми розчаровані тим, що румунська сторона не хоче, щоб лідери мали діалог", - сказала вона.

Нещодавно румунський парламент ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

Глава МЗС України Павло Клімкін 19 вересня запевнив Румунію, що освітній закон допоможе меншинам самореалізуватись.

Нагадаємо, напередодні угорський парламент одноголосно засудив український закон про освіту. 

Україна висловила готовність направити на експертизу Ради Європи мовну статтю освітнього закону.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:43
Україна розчарована рішенням президента Румунії скасувати візит - МЗС
19:21
В Італії заарештували фермерів, які платили робітникам за кольором шкіри
18:54
ЄС: промова прем’єра Британії щодо Brexit була конструктивною
18:27
У Норвегії переможці виборів поки не домовилися про парламентську більшість
17:56
В Австрії заарештували фігуранта списку найбільш розшукуваних в ЄС злочинців
17:53
В Мінінфраструктури пояснили заяву про новий порядок перетину кордону з ЄС
17:28
Британія гарантує права громадян ЄС після Brexit – Мей
17:06
Британія після Brexit платитиме до бюджету ЄС до 2020 року – прем’єр
16:52
Мей: Британія після Brexit не буде в єдиному ринку або митному союзі ЄС
16:41
Тереза Мей: британці ніколи не почувалися в ЄС як вдома
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Іванна Костіна, Європейська правда, Берлін

Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині

Політична агітація у Німеччині заслуговує на окрему згадку – за строкатістю зовнішньої реклами і її кількістю передвиборний Берлін може конкурувати з Україною. Маргінали можуть просто-таки змагатися в креативі – настільки, що передвиборні плакати колекціонують у соцмережах...

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою

ЄС офіційно спростував існування вимог щодо перетину кордону з талоном техогляду, тому від міністерства варто чекати не так пояснень, як вибачень за поширення недостовірної інформації. Це не перший випадок появи неправдивої інформації під гаслами виконання Угоди про асоціацію.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  