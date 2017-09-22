Україна розчарована рішенням президента Румунії скасувати візит - МЗС

П'ятниця, 22 вересня 2017, 19:43

Україна розчарована рішенням президента Румунії Клауса Йоханніса скасувати візит в Україну через прийнятий Верховною Радою закон "Про освіту".

Про це заявила представниця прес-служби МЗС України в коментарі AFP.

Представниця українського міністерства підтвердила, що візит Йоханніса, який мав відбутися у жовтні, було скасовано.

"Ми розчаровані тим, що румунська сторона не хоче, щоб лідери мали діалог", - сказала вона.

Нещодавно румунський парламент ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

Глава МЗС України Павло Клімкін 19 вересня запевнив Румунію, що освітній закон допоможе меншинам самореалізуватись.

Нагадаємо, напередодні угорський парламент одноголосно засудив український закон про освіту.

Україна висловила готовність направити на експертизу Ради Європи мовну статтю освітнього закону.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".