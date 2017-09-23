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МЗС каже, що візит президента Румунії "не скасований", попри заяву Бухареста

Субота, 23 вересня 2017, 11:05
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Міністерство закордонних справ намагається пом’якшити дипломатичну термінологію щодо запланованого раніше візиту президента Румунії, який не відбудеться у раніше заявлені терміни.

В коментарі УНІАН в міністерстві наголосили, що не вважають візит "скасованим".

"Візит не скасовано, а перенесено", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС зазначили, що відповідну ноту отримали ще минулого тижня. Водночас, нова дата, на яку нібито перенесений візит, не називається.

"Ми розчаровані небажанням румунської сторони щодо діалогу між лідерами. Внутрішньополітична дискусія не має негативно впливати на двосторонні відносини.

Ми підтверджуємо зацікавленість у продовженні конструктивного діалогу й очікуємо на його продовження найближчим часом", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Необхідно зауважити, що у офіційній заяві для ЗМІ сам президент Румунії Клаус Йоганніс заявляє про скасований (contramandat) візит до України.

За словами Йоганніса, він скасував свій візит в України, який мав відбутися у жовтні, після прийняття закону про освіту. "Я відмовився від свого візиту в Україну, і я також виступив проти візиту глави ВРУ наприкінці вересня, щоб послати сильний дипломатичний сигнал. Скасування візиту президента є також сигналом надзвичайно потужним", - сказав він.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

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