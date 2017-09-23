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Російська пропаганда виправдовує вторгнення СРСР в Польщу в 1939 році

Субота, 23 вересня 2017, 13:54
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Російська пропагандистська медіагрупа Life опублікувала матеріал, який докладно "обґрунтовує", що синхронне з Німеччиною вторгнення СРСР на територію Польщі не було агресією.

Текст з назвою "Вторгнення СРСР в Польщу. "Удар у спину" або необхідність?" опублікований у якості головного матеріалу на сайті Life.ru.

Ідея публікації – довести "помилковість" загальновизнаної позиції про те, що СРСР і гітлерівська Німеччина спільно розпочали другу світову війну, домовившись в акті Молотова-Рібентропа про вторгнення у Польщу та її розділу.

"Якщо без гніву і пристрасті розглянути події вересня 1939 року, у діях радянської держави виявляється цілком чітка логіка", - стверджує видання.

Текст починається зі звинувачень на адресу Польщі, яка нібито заважала СРСР стримувати агресію Гітлера проти інших країн, у тому числі Чехословаччини. "СРСР був готовий виступити на захист Чехословаччини. Однак Польща навідріз відмовилася пропустити радянські війська через свою територію", - пояснює автор тексту.

Напад ж СРСР на Польщу у вересні 1939 року, на думку видання, не можна вважати агресією через те, що німці на той момент вже зламали опір польської армії.

Більше того, стверджується, що цей напад (попри те, що він був попередньо узгоджений  між Москвою та Берлінов в пакті Молотова-Рібентропа) був різновидом протидії Гітлеру з боку СРСР.

"16 вересня німці вийшли до Бєлостока, Бреста і Львова. У цей момент до Польщі і вступила Червона армія. Теза про удар в спину не витримує жодної критики: ніякої "спини" вже не існувало. Власне, тільки факт наступу радянської червоної армії і зупинив німецькі маневри.

СРСР міг ще глибше просунутися в Польщу, однак Сталін і Молотов вважали за краще цього не робити", - стверджується в тексті.

Як відомо, медіагрупу Life вважають одним з ключових рупорів російської пропагандистської машини.

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