Десятки тисяч людей протестували у Парижі проти трудової реформи Макрона

Неділя, 24 вересня 2017, 09:31

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Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Парижа у суботу, протестуючи проти реформи трудового законодавства Франції, запровадженої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Le Figaro.

Демонстрацію організував основний політичний противник президента лідер лівих Жан-Люк Меланшон.

Організатори акції заявили, що на вулиці французької столиці вийшли 150 тисяч осіб, в той же час префектура Парижа заявила про 30 тисяч учасників.

Nous sommes 150 000 rassemblés contre le coup d'État social d'Emmanuel Macron ! Quelle mobilisation ! #JaiBastille pic.twitter.com/0ifjcVz8i3 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 вересня 2017 р.

Меланшон заявив, що "марш проти соціального перевороту був успішним, це демонстрація сили проти цієї влади". Він також запевнив, що "процес боротьби тільки починається".

"Résistance !" - arrivée devant le cortège des luttes. Bravo à tous les salariés en lutte pour nos droits ! #JaiBastille #23septembre pic.twitter.com/3ztTdWzNO0 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 вересня 2017 р.

Це третій протест проти трудової реформи, який відбувся у Франції цього місяця. У четвер приблизно 132 000 людей взяли участь у загальнонаціональних протестах, тоді як 12 вересня на вулиці вийшли понад 220 000 демонстрантів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній.