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Десятки тисяч людей протестували у Парижі проти трудової реформи Макрона

Неділя, 24 вересня 2017, 09:31
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Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Парижа у суботу, протестуючи проти реформи трудового законодавства Франції, запровадженої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Le Figaro.

Демонстрацію організував основний політичний противник президента лідер лівих Жан-Люк Меланшон.

Організатори акції заявили, що на вулиці французької столиці вийшли 150 тисяч осіб, в той же час префектура Парижа заявила про 30 тисяч учасників.

Меланшон заявив, що "марш проти соціального перевороту був успішним, це демонстрація сили проти цієї влади". Він також запевнив, що "процес боротьби тільки починається".

Це третій протест проти трудової реформи, який відбувся у Франції цього місяця. У четвер приблизно 132 000 людей взяли участь у загальнонаціональних протестах, тоді як 12 вересня на вулиці вийшли понад 220 000 демонстрантів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній.

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