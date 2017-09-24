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Велика коаліція в Німеччині розвалилася, соціал-демократи йдуть в опозицію

Неділя, 24 вересня 2017, 20:29
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Соціал-демократична партія Німеччини відмовилася брати участь у новій коаліції.

Про це заявив лідер партії Мартін Шульц, виступаючи у штабі СДПН після завершення голосування на парламентських виборах, повідомляє з Берліна кореспондент "Європейської правди"

"Партія буде в опозиції", - заявив він. Зазначимо, що під час поточної каденції німецького парламенту соціал-демократи входили до "великої коаліції" з ХДС/ХСС Ангели Меркель.

Також Шульц визнав, що не задоволений результатом, який отримала СДПН. "Ми не досягли своєї мети (щодо очікуваного результата)", - наголосив він.

Як відомо, на поточних виборах соціал-демократи отримали найнижчий рівень підтримки за всю історію повоєнної Німеччини – екзіт-поли прогнозують, що вони отримають 20-21% голосів. Натомість, виросли партії "другого ешелону", а до трійки лідерів увійшла ультраправа та відкрито проросійська Альтернатива для Німеччини.

Попри історичну поразку, Шульц не має наміру залишати пост керівника партії, про що він заявив у цьому ж виступі.

Це підтверджують його однопартійці. "Місце Шульца як керівника партії не підлягає сумніву", - заявила в ефірі телеканалу ZDF заступник керівника партії Мануела Швезіг.

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