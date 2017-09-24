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На мітингу проти праворадикалів в Берліні – перше затримання

Неділя, 24 вересня 2017, 21:59
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В Берліні на стихійному протесті антифашистів проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) відбулося перше затримання, між тим, мітинги розпочалися також в інших містах.

Про затримання дівчини, що брала участь у мітингу повідомляє з Берліну кореспондент "Європейської правди".

Достеменно невідомо, які претензії до неї має поліція, однак журналісти чули дзвін пляшки, кинутої в бік медіазони; невдовзі після того поліцейські витягли з натовпу одну з учасниць протесту.

Варто зазначити також, що мітингарі перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.

Як повідомлялося, на берлінській площі Alexanderplatz, де партія АдН святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг. Популярними на ньому є кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".

Також стихійні демонстрацій помічені в інших містах, зокрема в Кьольні.

Як відомо, праворадикальна та відкрито проросійська партія Альтернатива для Німеччини зайняла третє місце на парламентських виборах в Німеччині.

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