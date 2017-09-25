Співголова АдН відмовилася входити до фракції ультраправих в Бундестазі

Понеділок, 25 вересня 2017, 10:54

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччина" Фрауке Петрі відмовилася входити до складу фракції у Бундестазі.

Про це вона несподівано оголосила сьогодні під час прес-конференції керівництва партії, повідомляє Spiegel.

Петрі, яка отримала депутатський мандат за результатами парламентських виборів, повідомила, що "після довгого обмірковування" вирішила не ставати членом фракції. Відразу після цього вона залишила прес-конференцію.

Співголова партії Йорг Метхен заявив, що для нього це несподіване рішення, про яке він не знав. "Це не обговорювалося з нами, ми нічого про це не знали", - сказав він.

Петрі здобула депутатський мандат у своєму виборчому окрузі в Саксонії.

Нагадаємо, блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Ангелою Меркель виграв вибори у Німеччині, але показав значно гірший результат, ніж 4 роки тому.

Другою стала Соціал-демократична партія з результатом 20,5% голосів. Це - найгірший результат соціал-демократів за весь час після Другої світової війни.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце, здобувши 12,6% голосів. Ця партія вперше потрапила до Бундестагу.