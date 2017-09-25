Знайти
АКТУАЛЬНО

Протести у Франції: профспілки блокують дороги і склади з паливом

Іракський Курдистан проводить референдум щодо незалежності

Партія Макрона провалилася на виборах до Сенату Франції

Вибори у ФРН: блок Меркель отримує 33% голосів, ультраправі - 12,6%

У Берліні – стихійний мітинг проти "нацистів AfD", що зайняли третє місце на виборах

Велика коаліція в Німеччині розвалилася, соціал-демократи йдуть в опозицію

Партія Меркель виграла вибори в Німеччині, третє місце у проросійської АдН






Співголова АдН відмовилася входити до фракції ультраправих в Бундестазі

Понеділок, 25 вересня 2017, 10:54
Версія для друку Коментарі

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччина" Фрауке Петрі відмовилася входити до складу фракції у Бундестазі.

Про це вона несподівано оголосила сьогодні під час прес-конференції керівництва партії, повідомляє Spiegel.

Петрі, яка отримала депутатський мандат за результатами парламентських виборів, повідомила, що "після довгого обмірковування" вирішила не ставати членом фракції. Відразу після цього вона залишила прес-конференцію.

Співголова партії Йорг Метхен заявив, що для нього це несподіване рішення, про яке він не знав. "Це не обговорювалося з нами, ми нічого про це не знали", - сказав він.

Петрі здобула депутатський мандат у своєму виборчому окрузі в Саксонії.

Нагадаємо, блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Ангелою Меркель виграв вибори у Німеччині, але показав значно гірший результат, ніж 4 роки тому.

Другою стала Соціал-демократична партія з результатом 20,5% голосів. Це - найгірший результат соціал-демократів за весь час після Другої світової війни.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце, здобувши 12,6% голосів. Ця партія вперше потрапила до Бундестагу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:28
інфографіка
Ліві та праворадикали отримали більшість голосів в округах Східної Німеччини
10:54
Співголова АдН відмовилася входити до фракції ультраправих в Бундестазі
10:31
фото, відео
Протести у Франції: профспілки блокують дороги і склади з паливом
10:08
У Брюсселі починається четвертий раунд переговорів про вихід Британії з ЄС
09:54
Курц: ультраправі пройшли в Бундестаг через міграційну політику Меркель
09:34
Жителі Берліна на референдумі висловилися проти закриття аеропорту "Тегель"
09:11
Іракський Курдистан проводить референдум щодо незалежності
08:49
Партія Макрона провалилася на виборах до Сенату Франції
08:23
Президент США підписав новий антиміграційний указ
08:04
інфографіка
Вибори у ФРН: блок Меркель отримує 33% голосів, ультраправі - 12,6%
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Іванна Костіна, Європейська правда, Берлін

Тріумф радикалів, перемога Меркель та розвал коаліції: як Німеччина обрала новий парламент

Німецькі вибори продемонстрували нову реальність, де ультраправі з легкістю проходять до парламенту, а традиційні партії-лідери виявляються рекордно слабкими. Тож можна не сумніватися, четвертий термін на посаді канцлера стане для Меркель ще тим випробуванням...

Іванна Костіна, Європейська правда, Берлін

Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині

Політична агітація у Німеччині заслуговує на окрему згадку – за строкатістю зовнішньої реклами і її кількістю передвиборний Берлін може конкурувати з Україною. Маргінали можуть просто-таки змагатися в креативі – настільки, що передвиборні плакати колекціонують у соцмережах...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  