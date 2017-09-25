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В КНДР назвали твіт Трампа про Кім Чен Ина "оголошенням війни"

Понеділок, 25 вересня 2017, 19:36
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Глава МЗС Північної Кореї заявив, що твіт американського президента Дональда Трампа про лідера КНДР Кім Чен Ина є оголошенням війни проти його країни з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Міністр закордонних справ КНДР Рі Йонг Хо заявив журналістам в понеділок, що те, що він назвав "декларацією війни" Трампа, дає Північній Кореї усі права в рамках Статуту ООН приймати контрзаходи, "включаючи право збивати стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів, навіть якщо вони не будуть ще всередині повітряного кордону країни".

Раніше Північна Корея заявила, що ракетний удар по материковій частині США став "неминучим" після погроз американського президента Дональда Трампа.

Коментуючи промову глави МЗС КНДР на Генеральній асамблеї ООН, Дональд Трамп знову назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "людиною-ракетою".

"Тільки що чув, як міністр закордонних справ Північної Кореї говорив в ООН. Якщо він буде повторювати думки маленької людини-ракети, то вони довго тут не протягнуть" - написав Трамп.

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