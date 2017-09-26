У Німеччині судять місцевого "лідера ІДІЛ" за вербування джихадистів

Вівторок, 26 вересня 2017, 08:32

У Німеччині починається суд над відомим місцевим проповідником Абу Валаа, якого де-факто вважають лідером терористичної групи "Ісламська держава" у ФРН.

Про це повідомляє AFP.

33-річний Валаа на прізвисько "безликий проповідник" був заарештуваний в листопаді минулого року через підозри, що він є "центральною фігурою" в процесі підбору бойовиків для ІДІЛ в Німеччині.

Валаа – якого німецька влада офіційно назвала як Ахмад Абдулазіз Абдулла А. - з'явиться перед судом в північно-німецькому місті Целле разом з чотирма співучасниками, яких звинувачують у підтримці ІДІЛ.

Його звинувачують у радикалізації молоді та створенні мережі джихадистів, пов'язаної з терактом на Різдвяному ринку в Берліні.

"П'ять осіб створили панрегіональну салафітсько-джихадистську мережу, в якій Валаа взяв на себе провідну роль представника так званої "Ісламської держави" в Німеччині. Метою мережі було відправити людей до ІДІЛ в Сирію чи Ірак", - заявили прокурори.

Очікується, що суд триватиме до початку 2018 року. Проповіднику загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.