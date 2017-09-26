Шотландія підтримує референдум про незалежність Каталонії

Вівторок, 26 вересня 2017, 09:33

Шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про незалежність Каталонії і навіть мають намір поїхати до іспанської автономії для надання допомоги місцевим політикам.

Про це повідомляє Euractiv.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен висловила свою стурбованість ситуацією і закликала до діалогу під час дебатів у парламенті.

"Право на самовизначення є важливим міжнародним принципом, і я дуже сподіваюся, що цього права будуть дотримуватися", - заявила Стерджен.

Лідер молодіжного крила Шотландської національної партії Рорі Стіль повідомив, що з групою з 20 осіб вирушає до Каталонії.

"Ми підтримуємо каталонців. Ми в основному збираємося дізнатись більше про них, обмінятися досвідом", - сказав він.

Ще одна делегація політиків та письменників планує взяти участь у голосуванні 1 жовтня в якості спостерігачів.

Референдум в Каталонії підтримують не тільки шотландські націоналісти. Відкритий лист прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою підписали десятки шотландських законодавців, включаючи тих, що виступали проти шотландської незалежності.

У листі вони називають дії іспанської влади "аж ніяк не демократичними".

Як відомо, у 2014 році Шотландія провела референдум про незалежність від Великої Британії, на якому 55% проголосували за те, щоб залишитися в складі Сполученого Королівства.

Нагадаємо, іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Цього тижня Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.