Шотландія підтримує референдум про незалежність Каталонії

Шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про незалежність Каталонії і навіть мають намір поїхати до іспанської автономії для надання допомоги місцевим політикам.
Про це повідомляє Euractiv.
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен висловила свою стурбованість ситуацією і закликала до діалогу під час дебатів у парламенті.
"Право на самовизначення є важливим міжнародним принципом, і я дуже сподіваюся, що цього права будуть дотримуватися", - заявила Стерджен.
Лідер молодіжного крила Шотландської національної партії Рорі Стіль повідомив, що з групою з 20 осіб вирушає до Каталонії.
"Ми підтримуємо каталонців. Ми в основному збираємося дізнатись більше про них, обмінятися досвідом", - сказав він.
Ще одна делегація політиків та письменників планує взяти участь у голосуванні 1 жовтня в якості спостерігачів.
Референдум в Каталонії підтримують не тільки шотландські націоналісти. Відкритий лист прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою підписали десятки шотландських законодавців, включаючи тих, що виступали проти шотландської незалежності.
У листі вони називають дії іспанської влади "аж ніяк не демократичними".
Як відомо, у 2014 році Шотландія провела референдум про незалежність від Великої Британії, на якому 55% проголосували за те, щоб залишитися в складі Сполученого Королівства.
Нагадаємо, іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.
Цього тижня Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.
Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.