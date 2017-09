РФ звинуватила США в загибелі свого генерала в Сирії, Держдеп - заперечує

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що загибель російського генерала Валерія Асапова в Сирії стала результатом лукавої політики США, що проводиться в цій країні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Трагедія, свідками якої ми стали, загибель російського командира - це та ціна, плата кров'ю за це лукавство американської політики (в боротьбі з тероризмом)", - сказав Рябков.

Російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку терористів "Ісламської держави".

В Міноборони РФ заявили, що Асапов перебував у командному пункті сирійських військ, "надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор".

Керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт в Twitter написала, що американська сторона жодним чином не причетна до загибелі Асапова.

Claims that US supports ISIS or complicit in Russian commander death has no basis in fact. US/Coalition has one objective: defeat of ISIS