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РФ звинуватила США в загибелі свого генерала в Сирії, Держдеп - заперечує

Вівторок, 26 вересня 2017, 10:08
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Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що загибель російського генерала Валерія Асапова в Сирії стала результатом лукавої політики США, що проводиться в цій країні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Трагедія, свідками якої ми стали, загибель російського командира - це та ціна, плата кров'ю за це лукавство американської політики (в боротьбі з тероризмом)", - сказав Рябков.

Російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку терористів "Ісламської держави".

В Міноборони РФ заявили, що Асапов перебував у командному пункті сирійських військ, "надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор".

Керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт в Twitter написала, що американська сторона жодним чином не причетна до загибелі Асапова.

"Звинувачення, що США підтримують ІДІЛ і причетні до загибелі російського командувача, не мають під собою підстав. Коаліція на чолі з США має одну мету: перемогти ІДІЛ", - написала Науерт.

"Ми продовжимо взаємодію з Росією щодо запобігання конфліктам в Сирії, проте зроблені російськими чиновниками коментарі не відповідають дійсності і не є корисними", - додала вона.

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