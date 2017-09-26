США хочуть дипломатичного вирішення ядерної кризи з КНДР – глава Пентагону

Вівторок, 26 вересня 2017, 12:57

Глава Пентагону Джим Меттіс заявив, що Сполучені Штати хочуть дипломатичного вирішення ядерної кризи з Північною Кореєю.

Про це Меттіс заявив під час свого візиту у Нью-Делі після переговорів з індійським колегою, повідомляє AFP.

"Ми здатні стримувати найнебезпечніші загрози Північної Кореї, але ми також підтримуємо наших дипломатів таким чином, щоб тримати ситуацію якнайдовше у дипломатичній сфері", - сказав він.

"Це наша мета, щоб вирішити її (ядерну кризу. - Ред.) дипломатичним способом, і я вірю, що президент Трамп дуже чітко висловився з даного питання", - сказав глава оборонного відомства США.

Меттіс додав, що Сполучені Штати продовжують тиснути на керівництво КНДР за допомогою дипломатичних каналів.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Північної Кореї заявив, що твіт Трампа про лідера КНДР Кім Чен Ина є оголошенням війни проти його країни з боку Сполучених Штатів.

Білий дім відкинув заяви Північної Кореї, яка звинуватила Вашингтон в оголошення війни через записи Дональда Трампа у Twitter.

Адміністрація Трампа, коментуючи твіт, підкреслила, що США не прагнуть повалити уряд Північної Кореї.