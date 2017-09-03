Сеул домагатиметься найпотужніших санкцій для КНДР

Неділя, 03 вересня 2017, 11:32

Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

"Президент Мун Чже Ін сказав, що країна ніколи не дозволить Північній Кореї продовжувати розвивати свої ядерні і ракетні технології", - заявив на прес-брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки Південної Кореї головний радник з безпеки президента.

Південнокорейський президент скликав екстрену зустріч Ради національної безпеки країни після того, як на місці проведення попередніх ядерних випробувань КНДР було зафіксовано штучний землетрус.

Причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.