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ЄС про ядерне випробування КНДР: серйозна загроза для міжнародної безпеки

Неділя, 03 вересня 2017, 13:01
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Останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Ядерний тест КНДР є прямим і неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Пхеньяна не випускати та не випробовувати ядерну зброю як це визначено численними резолюціями Ради Безпеки ООН, він є серйозною провокацією, що несе серйозну загрозу для регіональної і міжнародної безпеки, і серйозним викликом для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - ідеться у заяві Могеріні.

У заяві підкреслюється позиція Європейського союзу: КНДР повинна невідкладно відмовитися від своєї ядерної програми, програм з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет і негайно припинити всі пов'язані з цим заходи.

Могеріні внесе питання північної Кореї у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС наступного тижня у Талліні.

Могеріні сподівається, що Рада безпеки ООН розгляне питання нового ядерного випробування КНДР та займе стосовно нього тверду позицію.

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

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