Трамп: КНДР розуміє "тільки одну річ", розмови не спрацюють

Неділя, 03 вересня 2017, 15:17

Президент США Дональд Трамп вважає, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

"Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їхні слова і дії, як і раніше, залишаються дуже ворожими і небезпечними для Сполучених Штатів", - відреагував Трамп у своєму Twitter на останнє ядерне випробування КНДР.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Трамп підтвердив свою позицію, що вважає неефективними дипломатичні зусилля вирішення кризи з КНДР.

"Південна Корея переконується, як я вже казав їм, що їхні розмови про умиротворення з Північною Кореєю не спрацюють, вони розуміють тільки одну річ!" - написав Трамп, не уточнюючи, що має на увазі.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що "розмовами конфлікт навколо КНДР" не вирішити.

Президент США відреагував на останній запуск балістичної ракети з Північної Кореї, заявивши, що всі варіанти дій у відповідь знаходяться у нього "на столі".

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.