Трамп: КНДР розуміє "тільки одну річ", розмови не спрацюють

Президент США Дональд Трамп вважає, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

"Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їхні слова і дії, як і раніше, залишаються дуже ворожими і небезпечними для Сполучених Штатів", - відреагував Трамп у своєму Twitter на останнє ядерне випробування КНДР.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....

Президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Трамп підтвердив свою позицію, що вважає неефективними дипломатичні зусилля вирішення кризи з КНДР.

"Південна Корея переконується, як я вже казав їм, що їхні розмови про умиротворення з Північною Кореєю не спрацюють, вони розуміють тільки одну річ!" - написав Трамп, не уточнюючи, що має на увазі.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!