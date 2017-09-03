Меркель і Макрон: потрібні жорсткіші санкції проти Північної Кореї

Неділя, 03 вересня 2017, 15:53

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили за жорсткіші санкції проти Північної Кореї у зв'язку з останніми ядерними випробуваннями.

Про це йшлося під час телефонної розмови французького та німецького лідерів, повідомляє сайт німецького уряду.

Меркель і Макрон вважають, що міжнародне співтовариство, зокрема, Рада Безпеки ООН та ЄС, має рішуче відреагувати на ескалацію, яку спричинила КНДР.

"Остання провокація влади у Пхеньяні досягла нового виміру", - вважають Меркель та Макрон. Обоє лідерів погодились, що Північна Корея не сприймає принципів міжнародного права та виступили за посилення санкцій ЄС проти КНДР.

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.