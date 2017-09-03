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Мінфін США представить Трампу новий пакет санкцій проти КНДР

Неділя, 03 вересня 2017, 16:58
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Глава Мінфіну США представить президенту Дональду Трампу новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Про це Стівен Мнучін розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Reuters.

Санкції передбачатимуть припинення усієї торгівлі з Північною Кореєю, відзначив Мнучін.

"Якщо країни хочуть мати справи зі Сполученими Штатами, вони, очевидно, будуть працювати з нашими союзниками та іншими, щоб економічно ізолювати Північну Корею", - сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Північна Корея продовжує залишатися загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не працюють.

До жорсткіших санкцій проти КНДР через останнє ядерне випробування закликали президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У ЄС вважають, що Рада Безпеки ООН повинна зайняти тверду позицію стосовно КНДР через останнє ядерне випробування.

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

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