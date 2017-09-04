У Німеччині успішно ліквідували бомбу, через яку відбулась рекордна евакуація

Понеділок, 04 вересня 2017, 09:08

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Німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.

Про це повідомляє Reuters.

Обов’язковій евакуації підлягли понад 60 тисяч жителів міста. У зони евакуації увійшли дві лікарні, будинки для літніх людей, оперний театр та Німецький федеральний банк, у якому зберігаються золоті запаси на суму 70 мільярдів доларів.

Фахівці розпочали знешкоджувати бомбу у неділю, однак пізніше, ніж планували. Затримка відбулася через відмову деяких жителів від евакуації.

Фото: Tag24

Авіабомбу вагою 1,8 тонн та завдовжки два метри виявили у Франкфурті у вівторок. Бомбу знайшли під час будівельних робіт в районі Вестенд.

До цього найбільша евакуація у післявоєнний період, пов’язана з виявленням бомби, відбулася в Аугсбургу напередодні Різдва минулого року. Тоді в місті виявили бомбу вагою 3,8 тонн та евакуювали 54 тисячі людей.