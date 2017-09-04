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В МЗС РФ погрожують Трампу: не всі президенти США доходили до кінця терміну

Понеділок, 04 вересня 2017, 12:09
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Не всі американські президенти пробули на посаді до завершення терміну, заявили в МЗС РФ, коментуючи рішення Вашингтона зупинити роботу трьох російських дипломатичних об’єктів у США.

Про це офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала у програмі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим".

"Не всі, взагалі, американські президенти доходили до кінця свого терміну. Про це, до речі, непогано було би пам‘ятати у сьогоднішніх історичних реаліях. Про те, з якою державою ми маємо справу", - сказала Захарова.

Російська дипломатка заявила, що Росія багато років ідеалізувала США, тоді як "треба прагматично дивитись на те, що є в реальності, а не придумувати собі якийсь ілюзорний світ".

Захарова уточнила, що говорить не про імпічмент президента США, а про те, "як побудована держава і як боротьба кланів у різні історичні моменти призводила до різних політичних результатів".

Нагадаємо, на вимогу Вашингтона у США припинили роботу генеральне консульство Росії у Сан-Франциско та торгові представництва у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Цей крок було зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Усі три установи перейшли під контроль США після того, як американська влада провела у них огляд.

Росія звинуватила Сполучені Штати у захопленні свої дипломатичних установ. 

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